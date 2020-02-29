نشرة الحوادث المسائية.. مقتل شاب على يد عمه ونجدة الخزانة العامة من دفع نصف مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع نصف مليار دولار

جنبت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر- الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على خمسمائة مليون دولار أمريكي (سبعة مليارات وثمانمائة مليون جنيه مصري) عن قيمة الأضرار التي يزعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.

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القبض على 3 موظفين في مطار القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ثلاثة موظفين بمكتب تخليص جمركي بمطار القاهرة الجوي لقيامهم بتقليد وتزوير وطبع أختام منسوب صدروها لجهات رسمية ومصرفية للبلاد.

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سرقة بطاريات محطة تقوية شبكة اتصالات بالشرقية

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض بلاغ سرقة بطاريات محطة تقوية شبكة اتصالات في الشرقية، وتبين بأن مبلغين وراء اختلاق الواقعة، وأمكن ضبطهم.

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ضبط متهم مطلوب أمنيًا لتنفيذ عدة أحكام عليه بدار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، المطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه في أحكام صادرة ضده.

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ضبط 30 سائقًا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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مقتل شاب على يد عمه بالسيدة زينب

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تفاصيل مقتل طفل على يد عمه بسبب السرقة بمنطقة السيدة زينب.

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حبس شاب 4 سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه

قضت محكمة جنح قصر النيل، بحبس شاب 3 سنوات وتغريمه 2000 جنيه بتهمة القتل والإصابة الخطأ لـ 10أشخاص بوسط البلد، دائرة قسم شرطة قصر النيل.

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