رئيس الوزراء يتفقد مشروع "المساكن البديلة للعشوائيات" بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء - خلال زيارته لمدينة الغردقة اليوم السبت، مشروع "المساكن البديلة للعشوائيات " بمحافظة البحر الأحمر، رافقه خلال الجولة ، وزراء : السياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، ومحافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي ، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات المحافظة.

وأوضح المحافظ - خلال الجولة - أنه تم حصر المناطق العشوائية "غير الآمنة " خاصة التي تتواجد في مخرات سيول والأماكن الجبلية، وأنه تم تحديد عدد الوحدات السكنية والمنازل المقرر إقامتها .

ولفت أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية لإقامة الوحدات السكنية البديلة، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية لموقع مساكن الروضة تبلغ 231811,95 مترا مربعا ، وتقع على الشارع المتفرع من شارع الحجاز، وأنه تم إنشاء 30 عمارة بواقع ستمائة وحدة سكنية، و250 "بلوك " منزل.

Advertisements

وأشار المحافظ إلى أن عملية التسكين في هذه المساكن تتم على ثلاث مراحل، تبدأ بتسكين المساكن ذات الخطورة الداهمة " جبل العفش" وهي الأكثر خطورة، ثم يعقبها المرحلة الثانية بتسكين العشوائيات في "زرزارة"، وتشمل المرحلة الثالثة ، تسكين منطقة "جبل مجاهد " والمصنفة ضمن المناطق ذات الخطورة الداهمة.

ولفت إلى أن مشروع تطوير المساكن البديلة للعشوائيات يضم مدن: رأس غارب، والغردقة، وسفاجا، والقصير، والشلاتين، وحلايب، موضحا أن مدينة رأس غارب بها مارتان تضم كل منها 32 وحدة سكنية، و513 منزلا ، بينما تضم الغردقة 30 عمارة تشمل ستمائة وحدة، إضافة إلى 250 منزلا ، وتشمل مدينة سفاجا 3 عمارات بها 60 وحدة، إلى جانب 174 بيتاً، وتضم مسكان القصير عمارتين بها 40 وحدة، إلى جانب 36 بيتاً، وفي الشلاتين تضم المساكن البديلة للعشوائيات 1500 بيت، وفي حلايب 500 بيت، ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمشروع إلى 2973 ، إلى جانب 3705 منزلا .

ومن جهته، وجه رئيس الوزراء - خلال الجولة - بسرعة الانتهاء من إجراءات التسكين بمراحلها الثلاث، حتى يتسنى سرعة نقل الأهالي من المناطق العشوائية، إلى مساكن متحضرة تليق بهم، وتحفظ لهم حياة كريمة.​