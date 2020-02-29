وزير الأوقاف: مواجهة الفساد مسئولية مجتمعية والحياد فيما يتعلق بصالح الوطن خيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أ ش أ:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مواجهة الفساد تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي: الردع القانوني، والحوكمة والمراقبة، وإيقاظ الضمائر، مؤكداً أنه يجب أن يكون كل منا إيجابيًا في موقعه وأن يبدأ كل منا بنفسه وأن نعمد إلى مناهج الإصلاح في مواجهة الفساد، إذ لا يكفي في علم الإدارة الحديثة أن يكون المرء صالحا لا مصلحا.

وأوضح وزير الأوقاف، في كلمته الرئيسية خلال افتتاح مؤتمر جامعة السادات بالمنوفية، اليوم السبت، حول دور المؤسسات الدينية التوعوية في مواجهة الفساد بحضور الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والجامعية والمجتمعية بمحافظة المنوفية، أن قوة الردع القانوني فهي أن الله (عز وجل) يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

وأشار إلى أن جانب الردع القانوني تأتي عملية الحوكمة التي ينبني عليها إعمال القانون من خلال وضع أطر واضحة وشفافة ودقيقة ومحكمة تؤدي بإحكامها إلى تقليل عمليات الفساد وتصعب الأمر على ضعاف النفوس، فالثقة لا تعني عدم المتابعة أو المراقبة، والمراقبة لا تعني عدم الثقة"، مضيفا أن الركيزة الثالثة فهي إيقاظ الضمير الديني والوطني والإنساني مع بيان خطورة الفساد وسوء عاقبة المفسدين.

ولفت إلى أن مواجهة الفساد مسئولية مجتمعية يؤدي كل مواطن شريف فيها دوره بإصلاح نفسه أولاً، والعمل على منع الفساد في محيطه أيًّا كان في الأسرة أم في العمل أم في المجتمع، موضحا أن الحياد فيما يتعلق بصالح الوطن خيانة، كما أنه لا بد من نشر ثقافة النزاهة والشفافية على نطاق مجتمعي واسع.​