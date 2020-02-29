"الزراعة": 85 عارضا تقدموا للمشاركة بمعرض زهور الربيع حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقدم حوالي 85 عارضا حتى الآن للمشاركة في معرض زهور الربيع المقرر إقامته بحديقة الأورمان النباتية خلال الشهر القادم.

وقال عزوز، في تصريحات صحفية، إنه تم فتح باب التقدم للمشاركة في المعرض أمس الأول الخميس، ومن المقرر بداية من بعد غد الاثنين فتح الباب للعارضين الجدد، وخاصة صغار المزارعين والشركات الصغيرة وشباب الخريجين، وصغار العاملين في مجال نباتات الزينة وزهور القطف، وتنسيق الحدائق، موضحا أنه لأول مرة تخصيص مساحة لهم بالمعرض لعرض منتجاتهم.

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ولفت إلى أن عدد الشركات في قائمة الانتظار وصل حتى الآن إلى نحو 95 شركة.

وأكد عزوز حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الراحة للعارضين وزوار المعرض من شتى محافظات الجمهورية، للخروج بأفضل صورة ممكنة، بما يساهم في النهوض بقطاع نباتات الزينة والزهور في مصر.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد إلى أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، الذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، وهو يعد حدثاً ثقافياً اقتصادياً متميزاً، يحرص على زيارته جميع المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.​