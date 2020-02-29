مصر | حبس تشكيل عصابي متهم بغسل 10 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي متهم بغسل 10 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بالقاهرة، لمدة 4 أيام، بتهمة غسيل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكان قطاع مكافحة المخدرات تمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بالقاهرة غسـلوا قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

ووردت معلومات لقطاع مكافحة المخدرات، عن قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

ويأتي ذلك بجانب محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بالبنوك.