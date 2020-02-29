مصر | تجديد حبس 5 متهمين بتلقي تمويلات من الخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 5 متهمين بتلقي تمويلات من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، تجديد حبس 5 متهمين لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لإتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتلقي تمويلات من الخارج.

والمتهمون المجدد حبسهم هم كل من: "محمد عبد السلام، ومحمد معوض، وفوزي نصار، وعادل حسن، وعبد الله أحمد".

ووجهت النيابة إليهم اتهامات بالإنضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكما وجهت النيابة إليهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام والترويج لأغراض تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما إتهمتهم التحريات الأمنية بتورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.