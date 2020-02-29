مصر | استكمال إعادة إجراءات محاكمة 84 متهم بقضية فض اعتصام رابعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استكمال إعادة إجراءات محاكمة 84 متهم بقضية فض اعتصام رابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدًا السبت، إعادة إجراءات محاكمة 84 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة".

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.