أخبار مصر | "تمثال الكا" أندر كشف أثري يُعرض لأول مرة بمتحف الغردقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تمثال الكا" أندر كشف أثري يُعرض لأول مرة بمتحف الغردقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، صورتين لتمثال أثري لحظة اكتشافة ثم بعد عرضه في متحف الغردقة لأول مرة.

وقال الدكتور ميسرة عبد الله أحد أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي وأستاذ الآثار المصرية القديمة جامعة القاهرة، إن العرض المتحفي فنًا من الفنون النادرة، واختيار القطعة الأثرية للعرض في متحف ما لم يعد سهلًا حيث أن لكل متحف قصة عرض خاصة به.

وعن متحف الغردقة، قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن قصة عرض المتحف تدور حول الجمال والرفاهية والترفيه، لذا حرصت لجنة العرض على اختيار القطع المعبرة عن الجمال في الحضارة المصرية عبر العصور.

وأشار وزيري، إلى أن أحد أبرز القطع في متحف الغردقة تمثال الكا والذي كشفت عنه بعثة الإنقاذ الأثري في ميت رهينة وهو الجزء العلوي لتمثال نادر من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني علي هيئة "الكا" رمز القوة والحيوية والروح الكامنة.

وأكد وزيري، أن التمثال من أندر القطع الأثرية فهو الأول من نوعه على هيئة "الكا" من الجرانيت، حيث إن التمثال الوحيد "للكا" الذي تم العثور عليه من قبل مصنوع من الخشب لأحد ملوك الأسرة الثالثة عشر ويدعي "او ايب رع حور" وهو معروض حاليا بالمتحف المصري بالتحرير.

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وتم عرض التمثال في متحف الغردقة وقال عنه الدكتور محمود مبروك رئيس لجنة السيناريو والعرض المتحفي، إن التمثال يُعرض لأول مرة، وهو يعبر عن جمالية روحانية لدى المصري القديم.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد افتتحا المتحف صباح اليوم السبت بحضور محافظ البحر الأحمر والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من سفراء العالم.

ومتحف الغردقة أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها الدولة متمثلة في وزارة السياحة والآثار لأول مرة بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبني المتحف بالتشطيبات اللازمة، وفقًا لاشتراطات الوزارة، والتي ستتولي وحدها عملية الإدارة والإشراف.

وأسعار دخول المتحف للمصريين 80 جنيها، وللطالب المصري 40 جنيهًا، وللأجنبي 200 جنيه، والطالب الأجنبي 100 جنيه، وذوي الاحتياجات الخاصة مجانًا، ورحلات المدارس الابتدائية مجانًا، وفوق الستين عام مجانًا.