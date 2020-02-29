أخبار مصر | وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بالسودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020.

وتمنى الوزير النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان للعام الدراسي 2019/2020.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، وتستمر حتى الأربعاء 15 أبريل 2020.