أخبار مصر | 50 صورة لروائع متحف الغردقة أجملهم "ميريت آمون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 50 صورة لروائع متحف الغردقة أجملهم "ميريت آمون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية في متحف الغردقة بعد افتتاحه اليوم والتقطت 50 صورة لروائع المتحف، وكان أبرزها تمثال ميريت آمون وتمثال الكا المكتشف حديثًا والذي يعرض لأول مرة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد افتتحا المتحف صباح اليوم السبت بحضور محافظ البحر الأحمر والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من سفراء العالم.

ويعد تمثال ميريت آمون هو القطعة الرئيسية في المتحف، حيث يتحدث سيناريو عرض المتحف عن الجمال والرفاهية والترفيه، حيث كل القطع تسهر جوانب الجمال في الحضارة المصرية من العصور القديمة وحتى العصر الحديث.

ومتحف الغردقة أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها الدولة متمثلة في وزارة السياحة والآثار لأول مرة بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبني المتحف بالتشطيبات اللازمة، وفقًا لاشتراطات الوزارة، والتي ستتولي وحدها عملية الإدارة والإشراف.

وأسعار دخول المتحف للمصريين 80 جنيه، وللطالب المصري 40 جنيهًا، وللأجنبي 200 جنيه، والطالب الأجنبي 100 جنيه، وذوي الاحتياجات الخاصة مجانًا، ورحلات المدارس الابتدائية مجانًا، وفوق الستين عام مجانًا.