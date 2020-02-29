أخبار مصر | لتنمية أفضل.. برلماني يكشف العوائق أمام قطاع الصناعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتنمية أفضل.. برلماني يكشف العوائق أمام قطاع الصناعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مجال الصناعة في مصر محمل بأعباء كثيرة سواء في أسعار الكهرباء والغاز والضرائب العقارية التي تفرض على المصانع.

وأشار "البطيخي" في تصريح إلى بوابة الخليج 365، إلى وجود دعم الصادرات، الذي يساهم في دعم صادرات المصانع، ولكنه توقف لبعض المصانع، مما يؤثر على إنتاجهم، بالإضافة إلى أن بعض المصانع تفرض عليهم ضريبة عقارية، قائلا: "مش ڤيلا هي علشان يتم فرض ضرائب عقارية عليهم!".

ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أعباء رسوم الطرق التي يتم فرضها على سيارات النقل المحملة بالبضائع التابعة للمصانع، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر منتج المصنع مما يترتب عليه رفع سعر المنتج الذي سيؤدي إلى وجود حالة من النفور لشراء المنتج وقله المبيعات، مؤكدًا أن كل هذه العوامل تؤثر على الصناعة بشكل سلبي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن لجنة الصناعة طلبت من وزير الكهرباء ووزير البترول بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء والغاز، وفي المقابل وعدوا بالتخفيض خلال الفترة القادمة.

