شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: مصر خالية من «كورونا».. والكمامات تنقل الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر خالية من فيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أن ظهور الفيروس يكاد يكون منعدم مع بداية شهر أبريل نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

أضاف المتحدث في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الكمامة تتسبب في نقل المرض بين أطفال المدارس، كما يقول الخبراء، لأنهم يستخدموها بشكل خاطئ.