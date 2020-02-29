شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يعقد منتدى منظمات المجتمع المدني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد منتدى منظمات المجتمع المدني بالمجلس القومى للمراة برئاسة الدكتور نبيل صمويل، عضو المجلس، ورئيس المنتدى، اجتماعه الـ26، السبت، تحت عنوان المجتمع وجريمة الختان.
وأكد «صمويل» ضرورة احترام المبادىء الأساسية للمنتدى وخصوصية كل مؤسسة، وتحقيق التوازن بين عمل المؤسسات والتعاون مع مختلف الجمعيات، وبناء جسور الثقة بين الجمعيات.
وأوضح أن الجمعيات تعمل للقضاء على ظاهرة ختان الإناث من خلال العمل على بعض الموضوعات منها مناهضة العنف والتعليم ودور المجتمع المدنى وقضية الابداع والفن والتنمية.
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