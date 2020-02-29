شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء: لن يضار أي موظف من «الإصلاح الإداري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الجهاز الاداري للدولة يعمل الآن بالنظام التكنولوجي بنسبة كبيرة.

أضاف «محمود» خلال لقائه مع ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أنه يتم العمل على إيجاد أفضل جهاز إداري على مستوى العالم، مؤكدا أنه لن يضار أي موظف يعمل في الحكومة من عملية الإصلاح الإداري.

وتابع أن الإصلاح الإداري سيكون على أعلى المستويات التكنولوجية العالمية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط الإجراءات، وسيتم تبسيط الإجراءات مع تنمية محور العنصر البشري.