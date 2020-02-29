شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: طرح مشروعات استثمارية في مجال السياحة العلاجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح العديد من المشروعات الاستثمارية في مجال السياحة العلاجية، خاصة في ظل وجود البيئة المناسبة لإنشاء مجمعات ومراكز استشفاء وخدمات سياحية.

أضاف المحافظ في بيان، السبت، أن تلك الطروحات تأتي بعد نجاح مركز الدكتور مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ومواقع الدفن في الرمال بالبر الغربي في جذب السياحة العلاجية من كل أنحاء مصر والعالم وهو الذي جسده تجارب أغاخان وفرنسوا ميتران وأجاثا كريستي وغيرهم من المشاهير.

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وشارك المحافظ في الاجتماع التحضيري الثالث للجنة التنظيمية العليا لمؤتمر بناء العلامة التجارية المصرية للسياحية العلاجية بالقاهرة، السبت، بحضور الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، وخالد فوده، محافظ شمال سيناء، وهشام آمنه، محافظ البحيرة، والدكتورة غادة سمير، نائب وزير السياحة والآثار، ورئيس المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق.

وقال محافظ أسوان، في كلمته خلال الاجتماع، إن جذب الفرص الاستثمارية الجادة في مجال السياحة العلاجية يأتي في أولويات الخريطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة وخاصة ضمن المخطط للمدينة الجديدة المزمع إنشاؤها في غرب النيل على مساحة 4175 فدانا جنوبي مدينة أسوان الجديدة، وستنفذ على 3 مراحل بنظام المطور العقاري لتضم أنشطة سكنية وقرى وخدمات سياحية، وهو الذي سيتوازى مع تطبيق التأمين الصحي وطرح بعض المستشفيات للاستثمار العلاجي من أجل العمل على زيادة الليالي السياحية سواء الدولية أو المصرية.

وأكد أن الشهرة الواسعة لأسوان في السياحة العلاجية لم تأتي من فراغ ولكن لتوافر العديد من المقومات على أرضها، وهو الذي يجب استثماره بالشكل المطلوب في برامج التسويق والترويج السياحي من وزارة السياحة داخل البورصات العالمية والمؤتمرات والمنتديات.