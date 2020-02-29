شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لـ«مهندسي الإسماعيلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسماعيلية أسماء الفائزين. Advertisements وفاز في شعبة الكهرباء: المهندس شريف نافع والمهندس محمد بيومي والمهندس ياسر علي. وفي شعبة مدني، فاز المهندس محمد عبدالرحمن والمهندس محمد حربي. وفي شعبة ميكانيكا، فاز المهندس تامر نبيل، وفازت الشعب الصغيرة بمقعد للمهندس محمد كامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لـ«مهندسي الإسماعيلية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.