شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعقد اجتماعًا لاستعراض استعدادات مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، السبت، اجتماعا تنسيقيا لاستعراض استعدادت مديرية الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بحضور محمد موسي، نائب المحافظ، والدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الشؤون الصحية، والدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب، ومديري مستشفيات حميات شبين الكوم والمعلمين والهلال الاحمر ومدير المستشفي التعليمي ومدير عام التأمين الصحي ووكيل المديرية ومديري إدارات العلاج الحر والطوارئ والطب الوقائي والطب العلاجي والترصد وعدد من مديري المستشفيات الخاصة بالمحافظة.

وأكد الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة، أنه حتي الآن لا يوجد تسجيل لأي حالات مشتبه بها أو مؤكدة بنطاق المحافظة مصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد ويتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

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واستعرض وكيل وزارة الصحة أهم الاجراءات التي اتخدتها المديرية لمواجهة فيروس كورونا حيث تم إنشاء غرفة طوارئ ولجنة أزمات على مدار 24 ساعة وتم تخصيـص رقم (2176089) للتواصل بشأن الابلاغ عن أي حالات مشتبه بها، كما تم عمل فريق التدخل السريع لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها، ونشر تعريف الحالة وطرق الوقاية على جميع المستشفيات والوحدات، كما تم تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين على كيفية التعامل مع الحالات المشتبهة، وتكليف فريق من كل إدارة صحية لمتابعة القادمين من الخارج بزيارات منزلية.

وجرى تخصيص مستشفيات الصدر والحميات على مستوي المحافظة لاستقبال حالات الاشتباه وعزلها والتعامل معها طبقاً للبرتوكول العلاجي والوقائي، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة لمنع انتشار العدوي ولمواجهة أمراض الجهاز التنفسي، كما تم عمل 5630 ندوة تثقيفية توعوية لرفع الوعي المجتمعي بين المواطنين، وكذا 318 ندوة لتلاميذ المدارس، مؤكداً على أنه تم متابعة كافة المواطنين القادمين من الخارج ومناظرة المخالطين لهم في محل إقامتهم بزيارات منزلية لترصد المرض.

وأضاف أن المديرية على أتم استعداد لمواجهة أي حالات مشتبه في أعراض الفيروس حيث يوجد 21 مستشفي بالمحافظة و256 وحدة صحة أسرة و10 مراكز صحية و90 وحدة إسعاف و10 وحدات إسعاف مجهزة icu و58 عدد نقاط إسعاف بالإضافة لوجود 58 مستشفي خاصة بالمحافظة، كما بلغ عدد الأسرة بالمستشفيات 6544 سرير.

فيما أكد محافظ المنوفية ضرورة توحيد كافة الجهود في النطاق الطبي ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أي حالات اشتباه، مشدداً على عرض بيان يومي بالموقف النهائي وأية مستجدات قد تطرأ.