شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حملات مفاجئة لـ«تموين الإسكندرية» تكشف توقف 21 مخبزًا وبدالًا عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين في 7 إدارات فرعية بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام أسفرت عن تحرير 139 محضرا بمخالفات متنوعة.

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وأوضح «سعدالله» في تصريحات صحفية، السبت، أنه في إدارة تموين وسط أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرا تنوعت ما بين 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية وفى ادارة تموين العامرية حررت الحملة 20 محضرا تنوعت ما بين 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين توقف لمخبزين بلدى بدون اذن مسبق من التموين.

وأشار إلى أنه في إدارة تموين العجمى أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضرا شملت 9 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن و12 محضر لمخابز بلدية متوقفة عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ومخضر تصرف ومحضر عدم وجود ماكينة صرف الخبز الفرعية و4 محاضر إدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص و3 محاضر عدم الاعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية وفى إدارة تموين غرب والجمرك أسفرت الحملة عن تحرير 18 محضرا تنوعت ما بين محضرين لمخابز بلدية مخالفة منهم محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و7 محاضر توقف بقالين تموينيين عن العمل دون إذن مسبق من التموين ومحضر استيلاء لبدال تموينى على المقررات التموينية ومحضرين عدم الاعلان عن الأسعار المواد الغذائية بالأسواق و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه في إدارة تموين شرق حررت الإدارة 23 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن ومحضرين أحوال تنفيذا لقرار النيابة وادارة تموين برج العرب أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر شملت محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لأحد المخابز البلدية ومحضرين بيع سجائر بسعر أغلى، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية وفى إدارة تموين المنتزه أسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر شملت 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ومحضر إدارة وتشغيل مخبز أفرنجى دون ترخيص.