شكرا لقرائتكم خبر عن معرض زايد للكتاب يضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد اللجنة المنظمة لمعرض زايد للكتاب لوضع اللمسات الأخيرة للمعرض الذي سينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حيث وجهت بدعم فكرة التعاون بين قطاعات الوزارة ومؤسسة زايد للإبداع بوصفها إحدى منظمات المجتمع المدني.

وتتابع وزيرة الثقافة تفاصيل إقامة المعرض وكافة الاستعدادات حرصا على نشر الحراك الثقافى في مختلف الأماكن، وكذلك البرنامج الثقافى والفنى المصاحب للمعرض والذى يضم ندوات ثقافية وحفلات فنية وفعاليات خاصة بالطفل، وذلك على مدار أيام المعرض بالتعاون بين الجهات الثلاثة المنظمة للمعرض هي الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة ومؤسسة زايد للإبداع.

ويفتتح المعرض الأربعاء الموافق 4 مارس ويستمر حتى 14 مارس الجارى، ويشارك فيه عدد كبير من الناشرين.