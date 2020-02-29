شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020. وتمنى الوزير النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان للعام الدراسي 2019/2020. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، وتستمر حتى الأربعاء 15 أبريل 2020. الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية

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