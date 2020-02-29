شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: 2 مليار جنيه لرفع كفاءة 197 طريقًا فى 12 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن إتاحة 2 مليار جنيه دعمًا إضافيًا للمحافظات خلال العام المالى الجارى، للبدء فى تنفيذ الأولوية العاجلة للطرق والتى تتضمن 197 طريقًا بطول 840 كم فى 12 محافظة كمرحلة أولى، هى: الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، دمياط، بنى سويف، الفيوم، والمنيا.

وقال شعراوى، فى تصريحات، السبت، إن الخطة الاستثمارية للمحافظات فى العامين المقبلين تتضمن تنفيذ 2652 طريقًا بطول 6587 كم بتكلفة 12.7 مليار، مشيراً إلى أن الدعم الإضافى العاجل يتضمن 236 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 13 طريقًا فى المنوفية، و234 مليونًا لـتطوير 17 طريقا بالدقهلية، و226 مليونا لتطوير 13 طريقا بالشرقية، و221 مليونا لتطوير 29 طريقا بالغربية، و210 ملايين لتطوير 3 طرق بالقليوبية، و210 ملايين لتطوير 28 طريقا بالبحيرة، و210 ملايين لتطوير 20 طريقا بكفر الشيخ، و140 مليونا لتطوير 30 طريقا ببنى سويف و126 مليونا لـ 16 طريقا بالمنيا، و116 مليونا لـ 4 طرق بالجيزة، و23 مليونا لـ 8 طرق بدمياط.

وأوضح أنه تم اختيار الطرق من خلال اللجنة المشتركة المشكلة من وزارتى النقل والتنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكبارى ومديريات الطرق والنقل فى المحافظات، والتى وضعت الطرق ذات البعد الاقتصادى فى الأولوية العاجلة لدعم وتنمية الاقتصاد المحلى وزيادة الناتج المحلى للمحافظات، وتحقيق الترابط والتواصل الاقتصادى بين المدن الرئيسية، وتيسير التصدير وتنشيط حركة التجارة.

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وأضاف شعراوى أنه تم تشكيل لجنة لحصر الطرق المطلوب رفع كفاءتها، وتقدير تكلفتها بإجمالى 35.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 2050 مشروع خلال العام المالى الماضى بطول 3000 كم بتكلفة 5.4 مليار جنيه، ويتم خلال العام الجارى تنفيذ 2000 مشروع بأطوال 2158 كم بتكلفة 4.2 مليار جنيه.

من جهة أخرى، أشار شعراوى إلى الأهمية الكبرى التى توليها الوزارة لمجال ريادة الأعمال فى ظل اهتمام الدولة بدعم مختلف مجالات العمل والإنتاج وتشجيع المبادرات الشبابية للانطلاق فى السوق المحلية والدولية من خلال أفكار جديدة ومتطورة.

وقال- فى افتتاح المؤتمر العلمى الأول للتنمية المستدامة بين ريادة الأعمال والملكية الفكرية، والذى ينظمه المعهد العالى للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بالتعاون مع كلية التجارة جامعة دمياط- إن الوزارة أدركت بشكل واضح خطورة الفكر التقليدى فى مجال العمل والتوظيف على الأجيال المتعاقبة من الشباب، ولذلك تسعى لغرس فكر أكثر تحررًا وانطلاقًا فى أذهانهم عبر دعم مبادراتهم فى مجال ريادة الأعمال، فضلًا عن المبادرات التى تطلقها الوزارة بالاشتراك مع عدد من مؤسسات الدولة والبنوك ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأعلن أن مبادرة «مشروعك» فى المحافظات وفرت أكثر من 722 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 136 ألفاً و650 مشروعاً بإجمالى قروض 12٫7 مليار جنيه.