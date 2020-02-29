شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على سيارة كسح تلقي مخلفات صرف صحي في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، التحفظ على سيارة كسح تلقي مخلفات صرف صحي بمصرف أم خليفة بمركز ومدينة الباجور، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحبها.
وأكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها وسيتم التعامل بكل حزم مع المخالفين.
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