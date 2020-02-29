شكرا لقرائتكم خبر عن «سيسكو»: مصر قادرة على نقل التكنولوجيا بموقعها المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أيمن الجوهري، مدير عام شركة سيسكو لشمال وغرب ووسط إفريقيا، إن الشباب هم أكثر فئة معرضة للتكنولوجيا، داعيًا إياهم إلى الاجتهاد في الحياة والتعلم وتطوير مهاراتهم، معقبًا: «أي حد مجتهد سيحالفه التوفيق».

وأضاف «الجوهري»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الشركة ترى حجم أهمية مصر سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية وأنها قادرة على نقل التكنولوجيا بموقعها المتوسط، موضحًا أن مصر اختيرت لتكون في برنامج من برامج الشركة للتحول الرقمي، والعمل مع وزارة الاتصالات المصرية لتسريع التحول الرقمي.

وأكد أنهم اطلعوا على رؤية مصر 2030، لمعرفة ما يمكن أن يساهموا به، مشيرًا إلى أنهم توصلوا لمذكرة تفاهم بها 5 محاور ليعملوا من خلالها.