شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تبحث «المساعدات الأمريكية لمصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال زيارتها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عدة لقاءات مع أعضاء فى الكونجرس، بينهم النائبان الجمهوريان جيف فورتنبيرى، وداتش روبرسبرجر، الرئيسان المشاركان لمجموعة أصدقاء مصر فى مجلس النواب، والنائب الجمهورى هال روجرز، زعيم الأقلية فى اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية فى المجلس، لبحث فاعلية برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، فى ضوء قرار الكونجرس بتخصيص منح اقتصادية لمصر العام الجارى، بقيمة 125 مليون دولار، ومساندة الكونجرس للمرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وما يشمله من إصلاح هيكلى فى مختلف القطاعات، وتنشيط عمل مجموعة أصدقاء مصر فى الكونجرس.

وقالت الوزيرة إن الهدف من زيارتها عقد لقاءات مع المؤسسات الأمريكية المختلفة، لتسليط الضوء على أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر وأمريكا فى مختلف المجالات، معربة عن تقدير مصر لدور الكونجرس فى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتطلع للارتقاء بها وتعزيزها فى مختلف مجالات التعاون الإنمائى المشترك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

فى سياق متصل، التقت المشاط نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمكتب الشرق الأوسط، مايك هارفى، مشيرة إلى أن الوكالة شريك استراتيجى لمصر فى عدد من المشروعات التنموية فى قطاعات مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادى للمرأة والزراعة، مؤكدة حرص مصر على التنسيق مع الوكالة لتتوافق المساعدات الأمريكية مع الأولويات التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، بالتركيز على مجالات تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى الشامل، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم المزارعين.