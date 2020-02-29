شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتفقد أقسام الطوارئ في مستشفيي الصدر والحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، السبت، مستشفى الصدر ومستشفى الحميات بمدينة أسيوط للوقوف على سير العمل ومدى جاهزيتهما لمكافحة الامراض والاوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد، واستقبال أي حالات طارئة خاصة بعد أعمال التطوير التي تمت من تطوير الاقسام والمعامل المتنوعة لتلبى احتياجات المرضى بالمحافظة وبمحافظات الصعيد، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتحقيق خطط التنمية المستدامة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد اقسام ومعامل مستشفى صدر أسيوط حيث تابع سير العمل بمجمع المعامل وقسم الاستقبال العام والعناية المركزة والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والمناظير وقسم العزل واستمع إلى شرح وافي من وكيل وزارة الصحة عن القدرة الاستيعابية والامكانيات المتاحة بالمستشفي والأجهزة الطبية والعنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين ثم تفقد مجمع المعامل والأشعة وتعرف على أهم التحاليل الطبية التي تقوم بتحليلها بمعامل الدرن والهرمونات والبيولوجيا الجزئية (pcr) وقدرة الأجهزة الخاصة بالمعامل وطاقتها الاستيعابية والتقى ببعض المرضى بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد المحافظ الجاهزية التامة وتدريب جميع الاطباء والعاملين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية على التعامل مع جميع الفيروسات والامراض المستجدة مثل فيروس كورونا والتأكد من سلامة التجهيزات بالمستشفيات العامة والمركزية وخاصة ( الحميات والصدر ) للتعامل مع أي حالات طارئة. واستكمل المحافظ جولته على المستشفيات بتفقد مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد بحي غرب وتابع أعمال التطوير التي تتم بالمستشفى كما تفقد أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والمعمل الرئيسى ومركز الاشعة والعناية المركزة ووحدة المناظير والجهاز الهضمى والكبد ثم وحدة العزل وألتقى بعض المرضى، وأطمأن على صحتهم وحرص على مصافحتهم وسؤالهم عن مطالبهم واحتياجاتهم وطالب مسئولي المستشفى بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة، مشددًا على توفير كافة المستلزمات والتجهيزات بالمستشفى لتحسين الخدمات المقدمة لهم.