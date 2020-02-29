شكرا لقرائتكم خبر عن «الكفن» ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهي تقديم «الكفن»، السبت، خصومة ثأرية بين ابناء عمومة في قرية «نجع ابومعيدة» التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، خلال جلسة صُلح عُرفية عقدتها الأجهزة الأمنية ببني سويف بالتعاون والتنسيق مع لجنة فض المنازعات.

حضر جلسة الصلح اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، واللواء محمد عبدالوهاب، مدير المباحث الجنائية، والعقيد احمد سعد، مامور مركز الفشن، وأعضاء مجلس النواب: جمال هندي وعلي أبودولة وبدوي النويشي، والشيخ أشرف الحلباوي، مدير اوقاف الفشن، والقمص كيرلس عبدالمسيح ورؤوس العائلات.

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وخلال الجلسة، قّدم سعد عبدالحميد الكفن الرمزي إلى أبناء عمه المرحوم أبوهشيمة عبدالدايم، وتعاهد الطرفان على نبذ الخلافات وإنهاء الخصومة بين الطرفين، وأقسموا جميعًا على كتاب الله أن يكون الصلح جديًا وناهيًا للنزاع القائم بينهم.

وأكد مصدر أمني أن الخلاف بين ابناء العمومية يرجع لعام 2016 عندما تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين ابناء عمومة بسبب الخلاف على غفرة لقطعة أرض صحراوية ملك إحدى الشركات بقرية نجع أبومعيدة.

ونتج عن الاشتباكات وفاة «أبوهشيمة.ع.ا» اثر تعرضه لطلق نارى، وإصابة «سعد.ع.ح»، مزارع بطلق نارى بالفخذ، وتم تحويلهما لمستشفى الفشن العام، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني «عايد.س.ع» وبإحالته للمحاكمة قضت بسجنه 25 عامًا.