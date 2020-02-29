شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية» تشن حملة مكبرة للتحقق من جودة الخدمات في عدة محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت هيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة على مواقع الخدمات بمحافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين؛ وذلك للتحقق من جودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين ولضبط الأداء العام في كافة المجالات الخدمية.

وقامت الهيئة وبالتنسيق مع المحافظين المعنيين بحملة مُكبرة على مستوى الجمهورية على مدار عدة أيام لضبط الأسواق تضمنت المرور على الخدمات الصحية، والتعليمية، والتموين ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن والمجازر، ومحطات مياة الشرب، ووحدات الادارة المحلية، وأعمال رصف الطرق، للوقوف على حالة وأداء هذه الخدمات ومدى التيسير في تقديمها للمواطنين،

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من المخالفات وكشفت بعض القصور في أداء بعض الخدمات المقدمة، حيث قامت اللجان باتخاذ الإجراءات الفورية للتصدي لها وتصويب المخالفات وتقديم المعاونة والدعم اللازم لتلافي القصور ببعض المواقع الأخرى.

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في السياق، أهابت هيئة الرقابة الادارية بالتجار الشرفاء وموزعي الأغذية الالتزام بالقوانين والقرارات والقواعد التي تكفُل الحفاظ على سلامة وصحة المواطن، وتجنبا للمساءلة القانونية للمخالفين.

وأهابت الهيئة بالمسئولين عن أداء الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة المعنيين منهم بمراقبة الأسواق بعدم التراخي، والالتزام بتطبيق القوانين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشدت المواطنين الشرفاء بالإبلاغ الفوري عن أية وقائع فساد تبينت لهم حتى يمكن التصدي لها والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق لضبط المخالفين، حيث إن المواطن هو الشريك الأساسي في مكافحة الفساد والتصدي له.

ويمكن التواصل مع الهيئة من خلال ارقام التليفونات الخاصة بإسلوب تقديم الشكاوى: رقم (0020222902728) أو الرقم المختصر (16100)، والفاكس رقم (0020222915403)، أو من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإداري، وملء نموذج الشكوى والبيانات الشخصية.