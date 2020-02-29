شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الدكتور محمد عمارة في مسقط رأسه بكفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع أهالي قرية صروة بمركز بقلين في محافظة كفر الشيخ، السبت، جثمان المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مسقط رأسه.

أدى المشيعون صلاة الجنازة على المفكر الإسلامي بمسجد السيدة زينب، وتقدم المشيعون نجله وعدد من محبيه من رجال وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف.

كان «خالد»، نجل الدكتور محمد عمارة، أعلن وفاة والده عبر صفحته على «فيسبوك»، مساء الجمعة، قائلًا: «توفي أبي رحمه الله بعد فترة مرض قصيرة».

تشييع جثمان الدكتور محمد عماره المفكر الاسلامي في كفر الشيخ

تشييع جثمان الدكتور محمد عماره المفكر الاسلامي في كفر الشيخ

تشييع جثمان الدكتور محمد عماره المفكر الاسلامي في كفر الشيخ