«صداع وعطس».. أعراض الإصابة بـ«كورونا» وطرق الوقاية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تتسابق دول العالم للوصول إلى علاج للقضاء على فيروس كورونا الجديد الذي ظهر مؤخراً ويسبب هلعاً عبر القارات، وأعلنت السلطات الصينية أنه يتم حالياً إجراء الاختبارات التجريبية لعلاج الفيروس وسيتم الأعلان عنها قريباً. وستعلن الصين نتائج الاختبارات المعملية والتجارب الخاصة باللقاح المقاوم لفيروس كورونا بنهاية أبريل المقبل، حسبما جاء في تغريدة نشرها حساب «كويك تايك» «QuickTake» التابع لوكالة بلومبرج «Bloomberg». وذكر حساب «كويك تايك» التابع لبلومبرج أن الدواء يسمى ريمديسيفير| Remdesivir، وتقوم بتصنيعه شركة جيليد> Gilead للأدوية. وتتمثل أعراض الفيروس الجديد في: 1- ارتفاع في حرارة الجسم بشكل ملحوظ. 2- التهاب في الأنف ويصاحبه السيلان. 3- السعال الشديد في الحلق. 4- العطس بطلاقة. Advertisements 5- الصداع الشديد الذي يتسبب في عدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية. 6- ألم شديد في الحنجرة وعدم القدرة على الكلام. 7- آلام في العضلات وعظام الجسم بشكل كبير. 8- عدم القدرة على التنفس. والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس «كورونا» هم: 1- الأطفال وكبار السن. 2- متلقوا علاج الكيميائي. 3- الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة. وعن الوقاية، نصح بعض الأطباء بفيتامين «أ» لأنه يقوي المناعة، وفيتامين «سي» لأنه مضاد للأكسدة، ويمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، وفيتامين «د» للوقاية من أشعة الشمس.

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