- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، توقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق حول ملء سد النهضة، والحقيقة الكاملة حول إصابة الأجانب في مصر بـ"كورونا"، فضلا عن تغيطات رياضية واقتصادية وفنية متنوعة.
واقرأ في الخليج 365 أيضا
مصر توقع بالأحرف الأولى على الاتفاق حول قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضةالخارجية: نقدر دور واشنطن وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائى بين الدول الثلاث.. والسودان تطالب بضرورة التوصل لاتفاق شامل قبل بدء ملء السد
الحقيقة الكاملة حول إصابة الأجانب بـ"كورونا" في مصرمدبولى: فحص جميع العاملين الذين تعاملوا مع السائحين الفرنسيين المصابين بالفيروس
هالة السعيد تعلن: انخفاض معدل البطالة لـ 8% في الربع الأخير من 2019مليون فرد وزيادة معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى 28.9ارتفاع حجم قوة العمل إلى نحو
ارتفاع حجم قوة العمل إلى نحو 28.9 مليون فرد وزيادة معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي للمرة الأولى منذ 3 سنوات لنحو 43.1% من إجمالي قوة العمل ومساهمة الإناث تصل إلى 16.4%
2 مليار جنيه تمويلا إضافيا لرفع كفاءة 197 طريقا في 12 محافظة
«التعليم» تبدأ تلقى مقترحات الطلاب على جدول امتحانات الثانوية العامة
الجارديان: لا يوجد مثيل غربى لها.. «أم كلثوم والعصر الذهبى» مسرحية غنائية ًتعرض فى لندن غدا
قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة
«النقل»: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه
رانيا المشاط: الوكالة الأمريكية للتنمية شريك إستراتيجى مع الحكومة فى عدد من المشروعات التنموية
اتفق مع موظفين لإثبات توريد كميات وهمية من القمح المورد والمخزن لحساب هيئة السلع التموينية
المحاصيل الحقلية: لجان توعوية لزيادة الإنتاج.. ونشر أصناف تقاوى مبكرة النضج
عدد الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365: مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.