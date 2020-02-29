شكرا لقرائتكم خبر عن مواليد 29 فبراير يحتفلون بعيد ميلادهم كل 4 أعوام.. السر في "السنة الكبيسة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين كل 4 أعوام تمر علينا "السنة الكبيسة"، ويعنى أن هذه السنة يكون عدد أيامها 366 يوماً، مع العلم أن السنة البسيطة يكون عدد أيامها 365 يوما فقط، ويأتى هذا اليوم الزائد فى السنة الكبيسة يوم 29 فبراير، مما يعنى أن مواليد هذا اليوم يحتفلون بأعياد ميلادهم مرة كل أربع سنوات. سر السنوات الكبيسة والبسيطة فى عدة نقاط: بعد 4 سنوات من الانتظار يحتفل أخيرًا مواليد 29 فبراير بعيد ميلادهم فى نفس يوم الميلاد وليس فى 1 مارس لكن الاحتفال السعيد بالنسبة لهم يعنى أن السنة "كبيسة" Advertisements فما هى قصة السنة الكبيسة؟ بدأت فكرة السنة الكبيسة لأول مرة على يد يوليوس قيصر منذ أكثر من 2000 عام السنة البسيطة تكون 365 يوماً وربع أما السنة الكبيسة فعدد أيامها 366 يوما وهذا اليوم المضاف هو يوم 29 فبراير الذى يأتى كل 4 سنوات فقط والسر فى ذلك جمع الأرباع من السنة البسيطة وإضافتها فى السنة الرابعة لكى يتناسب التقويم مع الدورة الفلكية فهل كنت تحب أن يكون مولدك 29 فبراير؟

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