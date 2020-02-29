لجنة الرياضة بالوفد تعد تشريعا لمواجهة التعصب الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أصدرت لجنة الرياضة بحزب الوفد برئاسة عباس حزين بياناً بشأن الحاله العامة لظاهرة التعصب الجماهيري التي إنتشرت مؤخراً على الساحة الرياضية.

وطالبت اللجنة جميع العاملين في المجال الرياضي بضرورة نبذ العنف والتعصب الرياضي خاصة بعد تنامي الظاهرة ودعت اللجنة وسائل الإعلام خاصة الإعلام الرياضي لتبني أخلاقيات المهنة، حفاظاً على الوطن.

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كما دعت مجالس إدارات الأندية الرياضية للتخلي عن التعصب والالتزام بالروح الرياضية والتنافس الشريف، ووجهت الدعوة إلى وزارة الشباب والرياضة بضرورة تبني الاتحادات الرياضية والأندية السلوك الاخلاقي لتنظيم العلاقة فيما بين الاندية وبعضها البعض، ودعت الجماهير للاقبال على حضور مباريات البطولة الافريقية والالتزام بالتشجيع المثالي ونبذ العنف والتعصب كما دعت المتخصصين لوضع روشتة عاجلة لمعالجة أثار التعصب والعنف وإحياء الثقافة الرياضية وتقبل الهزيمة.

وحذرت اللجنة من محاولات خارجية لنشر التعصب والعنف بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت الجماهير إلى اليقظة من هذه المحاولات الخبيثة، وناشدت الجميع الا يسمح بمندس أو تدخلات خارجية للتفرقة بينهم والتمسك بوحدة الشعب المصري.

وأوضحت لجنة الرياضة أنها بصدد التقدم بتعديلات على مواد قانون الرياضه لتقديمها للجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة خاصة بالشغب الجماهيري على مواقع التواصل الاجتماعي وتكون مكملة للمواد ٨٦،٨٧،٨٨،٨٩،٩٠،٩١،٩٢،٩٣ الخاصه بالعقوبات في حالة الشغب داخل الملاعب.​