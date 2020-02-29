إنفوجرافيك| الداخلية X فبراير: ضبط 622 عنصر إجرامي وتنفذ مليوني حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر فبراير، جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه أسفرت جهود الحملات خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية في مجال الأمن العام، تم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، ومنطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 622 متهمًا، وضبط 5110 قطعة سلاح ناري، غير مرخصة بحوزة 4422 متهم.

Advertisements

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبط 5110 قطعة سلاح ناري، غير مرخصة بحوزة (4422) متهم، وضبط (6206) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (6623) متهم.

وأعدت وزارة الداخلية "الإنفوجرافيك"، يوضح جهود الحملات الأمنية خلال أسبوع على النحو التالي.