بتهمة التزوير.. القبض على 3 موظفين بمكتب تخليص جمركي بمطار القاهرة الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ثلاثة موظفين بمكتب تخليص جمركي بمطار القاهرة الجوي لقيامهم بتقليد وتزوير وطبع أختام منسوب صدروها لجهات رسمية ومصرفية للبلاد.

كانت معلومات وتحريات إدارة الأمن الوطني بميناء القاهرة الجوي، أفاد بقيام عدد من العاملين بمكتب تخليص جمركي بقرية البضائع بتقليد وتزوير وطبع أختام منسوب صدورها لجهات رسمية ومصرفية للبلاد، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة المكتب المشار إليه (ثلاثة أشخاص " صاحب المكتب، المدير، موظفة") وكذا ضبط عدد (2 جهاز حاسب آلي بمشتملاتهم – 2 طابعة ليزر ألوان إحداهما مزودة بماسح ضوئي – وحدة تخزين فلاشة 16 جيجا – مبلغ مالي).

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وأسفر الفحص بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لـ(شرطة ميناء القاهرة الجوي - مباحث الأموال العامة) عن احتواء أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة على الاتي:- صورة طبق الأصل بالألوان لخاتم شعار الجمهورية لعدد من الهيئات والجهات الحكومية، وأكلاشيهات وأختام وشعارات لعدد من الغرف التجارية منسوبة لبعض دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، ومجموعة من الأكلاشيهات الخاصة بصحة التوقيع المنسوب صدورها لعدد من البنوك، وشهادة خاصة بمنشأ البضائع، وأختام منسوبة لوزارة الصحة .

بمواجهة المذكورين بما أسفر عنه الضبط أقروا باحتفاظهم بتلك الأختام والشعارات والشهادات المختلفة وتخزينها على أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة بالمكتب المشار إليه لاستخدامها لصالح عملائهم في تسهيل إنهاء الإجراءات المتبعة في استيراد وتصدير البضائع المختلفة، وذلك نظير الحصول على مبالغ مالية وللتحايل على الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن وللتهرب من دفع الرسوم المستحقة لخزينة الدولة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.