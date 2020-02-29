"الأمن العام" يكشف غموض سرقة بطاريات محطة تقوية شبكة اتصالات بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض بلاغ سرقة بطاريات محطة تقوية شبكة اتصالات في الشرقية، وتبين بأن مبلغين وراء اختلاق الواقعة، وأمكن ضبطهم.

تلقى مركز مشتول السوق بلاغًا من خفير خصوصي بمحطة إرسال شبكة إحدي شركات المحمول، وابنه "طالب 24 سنة، وميكانيكي "مُقيمين بدائرة المركز" بقيام أربعة مُلثمين بحوزتهم أسلحة نارية بالدلوف لداخل المحطة الكائنة بقطعة أرض زراعية ملك الأول بدائرة المركز وسرقة 8 بطاريات- دينامو الكهرباء الخاص بالمحطة وهربوا .

وشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية أسفرت جهوده إلى عدم صحة الواقعة وقيام المُبلغين بافتعالها على غير الحقيقة وإخفائهم المسروقات بحظيرة أغنام ملك الطالب بذات الناحية بإعادة مناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة للتفاوض مع الشركة على زيادة مرتب الأول تم بإرشادهم ضبط المسروقات .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.