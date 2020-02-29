بقيمة مليون و950 ألف جنيه.. سقوط تاجر مخدرات بحوزته 150 طربة حشيش في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش، بمحافظة مطروح.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت نشاط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط المتهم في كمين أعد خصيصاً لهذا الغرض بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته ( 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 37,500 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي) مليون و950 ألف جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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