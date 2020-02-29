ضبط 18 قضية مخدرات ضمت 23 متهمًا بحملات تمشيط بمحيط المدارس والجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد، لضبط مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب وحفظ الأمن، وأسفرت عن ضبط 18 قضية خلال 27 ساعة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 18 قضية "اتجار وحيازة مواد مخدرة"، بلغ عدد المتهمين فيها 23 متهماً، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 650 جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,150 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,960 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 1,10 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت ( 15 جرام)، و290 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية،700 قرص مخدر لعقار الترامادول، و120 قرص مخدر لعقار الكبتاجون.

كما تم ضبط مبلغ مالي بحوزة المتهمين قدره (36,505 ألف جنيه – 22 هاتف محمول- 3 سيارات - 3 دراجات نارية - 3 قطع سلاح أبيض – فرد خرطوش - 4 طلقات خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري استمرار الحملات الأمنية.