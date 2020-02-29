سقوط 5 من مروجي المخدرات وحائزي الأسلحة في حملة أمنية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على ضبط 5 أشخاص بالقليوبية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 4 عاطلين - مقيمين بدائرة المركز – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم (بندقية آلية- عدد 8 طلقات نارية من ذات العيار - عدد 2 فرد خرطوش محلى الصنع - عدد 3 طلقات نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 77 جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 480 جرام - سلاح أبيض - مقص حديدي - مبلغ مالي - عدد 5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

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ومن ناحية أخرى تم ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية مسجلة ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته (بندقية آلية - عدد 4 طلقات نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.