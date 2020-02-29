مصر | غدا.. بدء العمل رسميا بقسم شرطة حدائق أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. بدء العمل رسميا بقسم شرطة حدائق أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن صباح غد الأحد سيبدأ العمل الرسمي بمجمع خدمات حدائق أكتوبر، الذي يضم "قسم شرطة، وحدة مرور، نقطة إطفاء، مكتب سجل مدني، مكتب أدلة جنائية مميكن".

وكان افتتح اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، السبت الماضي، مجمع خدمات حدائق أكتوبر، بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يضم: "قسم شرطة، وحدة مرور، نقطة إطفاء، مكتب سجل مدني، مكتب أدلة جنائية مميكن".

وتم تجهيز كافة الوحدات التي يشملها المجمع بأماكن لائقة لاستقبال المواطنين، وكافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، مع مراعاة تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

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وتوافد المواطنون على المجمع عقب إفتتاحه، معربين عن كامل رضائهم لما شاهدوه من تجهيزات متطورة داخل المجمع تساهم في إنجاز الخدمات المقدمة لهم في سهولة ويسر.

كما تم افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة غرفة العمليات بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، وقاعة طعام المجندين بمعسكر أكتوبر، في إطار حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات لرجال الشرطة بما يمكنهم من آداء واجبهم تجاه أمن الوطن والمواطنين.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير منشآتها الشرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري.