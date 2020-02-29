مصر | "صرخ فعذبته حتى الموت".. استمرار حبس قاتلة طفلها بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صرخ فعذبته حتى الموت".. استمرار حبس قاتلة طفلها بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت اليوم محكمة جنح مصر القديمة، حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامها بالتعدي بالضرب على نجلها حتى الموت.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد من "محمد. ع. ص" 45 سنة سروجي سيارات، باكتشافه وفاة نجله "سيف. م. ع" سن 4 سنوات.

وبسؤال والدة المجني عليه "بسمة. ع. ا" 30 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، أعلنت بعدم علمها سبب وفاته، وتضييق الخناق عليها قررت بقيامها منذ يومين بالتعدي على نجلها بالضرب باستخدام عصا خشبية، وإحداث إصابته المشار إليها لكثرة صراخه، وبتاريخ اليوم اكتشفت وفاته، وتم بإرشادها ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبسؤال المبلغ، أقر بأنه على علم بأن المتهمة دائمة التعدي على نجله، ونفى علمه بتسببها في وفاة نجله، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.