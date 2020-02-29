أخبار مصر | عقد مؤتمر العمل العربي بالعاصمة مسقط آخر مارس المقبل

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وافق مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام أعمال دورته الـ 29 بالقاهرة، على مشروع جدول أعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي 2021، وإحالته إلى الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده بالعاصمة مسقط بسلطة عمان، خلال الفترة من 30 مارس إلى 6 أبريل 2020 مع التوصية بإقرار.

وتضمن مشروع جدول الأعمال، تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، والنظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق، المسائل المالية والإدارية، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حولا الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي جنيف يونيو 2021.

وتضمن المشروع، بندًا فنيًا حول الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، وبند فني حول رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، وتحديد مكان وجدول أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي 2022.

ووافق المجلس - بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبحضور مريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية، والدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، رئيس مجلس إدارة المنظمة وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيري مدير عام المنظمة- على الاقتراح المقدم من مكتب العمل العربي بشأن تنظيم منتدى عربي خلال الربع الأخير من 2020 تحت عنوان الاقتصاد الرقمي وأسواق العمل العربية.. الرهانات المستقبلية .. تحت شعار " كن مستعداً "Be Ready" وتكليف مكتب العمل العربي بالتواصل مع أطراف الإنتاج في البلدان العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ هذا المنتدى.