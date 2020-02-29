أخبار مصر | توقيع 1774 كشفا طبيا في قافلة الأزهر للواحات البحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع 1774 كشفا طبيا في قافلة الأزهر للواحات البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت قافلة الأزهر الشريف الطبية، الموفدة إلى مستشفى الواحات البحرية، في بداية عملها اليوم السبت، إقبالا شديدا من الأهالي للاستفادة من خدماتها المجانية، التي تنوعت بين كشوف طبية في مختلف التخصصات، بلغ عددها 1774 كشفا، وإجراء 21 عملية في تخصصات جراحة المناظير، وجراحة الأطفال، والنساء، والرمد، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتضم القافلة نخبة من أساتذة طب الأزهر في العديد من التخصصات، تشمل "المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، التخدير، الجراحة، الجلدية، الأسنان، المسالك البولية، جراحة الأطفال، جراحة العيون، أمراض النساء"، على أن يستمر عملها حتى السابع من مارس 2020.

وتعد هذه القافلة هي الثامنة التي يرسلها الأزهر الشريف إلى منطقة الواحات البحرية، بالإضافة إلى العديد من القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر في مناطق: بئر العبد بشمال سيناء، و"رأس سدر- سانت كاترين – الطور" بجنوب سيناء، والنوبة بأسوان، وحلايب وشلاتين، وسوهاج، وقنا، والأقصر، بالإضافة إلى إرسال العديد من القوافل خارج مصر مثل قافلة جمهورية تشاد وقافلة بوركينا فاسو.

وتأتي هذه القوافل في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية والإنسانية لهذه المناطق؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وانطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهرُ الشريف، والذي يُعَدّ مُكَمِّلًا لدوره الدعوي والتعليمي.