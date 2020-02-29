أخبار مصر | "العمل العربية" يعتمد مشروع خطة عملها للعامين 2021/2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العمل العربية" يعتمد مشروع خطة عملها للعامين 2021/2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام أعمال دورته الـ 29 بالقاهرة، مشروع خطة عمل منظمة العمل العربية للعامين 2021/2022، ووجه الشكر للمدير العام لمكتب العمل العربي على الجهود التي بذلك في إعداد مشروع خطة عمل المنظمة للعاملين المذكورين التي جاءت مواكبة للمستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية وتحقق أهداف المنظمة واحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة.

وأحال المجلس - بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة ،وبحضور مريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية، والدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، رئيس مجلس إدارة المنظمة وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيري مدير عام المنظمة- مشروع خطة عمل المنظمة للعامين 2021/2022 للدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده خلال الفترة من 30 مارس إلى 6 أبريل 2020 مع التوصية بالمصادقة عليها.

ووافق المجلس على مشروع موازنة المنظمة بمبلغ 4 ملايين و200 ألف دولار للعام 2021 ونفس المبلغ للعام 2022 وإحالتها للدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده خلال الفترة من 30 مارس إلى 6 إبريل 2020 مع التوصية بالمصادقة عليها.

وكما وافق المجلس على مشاريع موازنات المراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن نفس الأعوام .