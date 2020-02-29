شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لـ«مهندسي الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية للمهندسين بالشرقية، برئاسة المستشار كمال السماحي، فوز 7 مرشحين بين نحو 50 مرشحًا تنافسوا على مقاعد عضوية المجلس.
وفاز عن شعبة المدنى كل من: المهندس محمد سعد جاويش بـ611 صوتا، والمهندس مدحت محمد على بـ542 صوتا، والمهندس جلال عبدالله القادرى بـ446 صوتا.
وعن شعبة الكهرباء، فازت المهندسة رانيا محمد أحمد عامر بـ501 صوت، والمهندس محمود على السيد بـ368 صوتا.
وفى شعبة ميكانيكا، فازت المهندسة دلال أحمد أبوشوشة بـ552 صوتا، والمهندسة سامية رجب جبر بـ507 أصوات.
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