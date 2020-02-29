شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة السادات تهدي درعها لوزير الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أهدى الدكتور أحمد محمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات، درع الجامعة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية، وجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتشدد.

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