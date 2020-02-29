شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزين بعضوية مجلسي «مهندسي القاهرة والجيزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابتي المهندسين الفرعيتين في القاهرة والجيزة عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي للنقابة قبل اعتمادها. وصرح المهندس سامح تاوضروس، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة القاهرة، إن نتيجة النتخابات أعلنها رئيس اللجنة ولم تعتمد من النقابة العامة. Advertisements وأسفرت الانتخابات عن فوز حسام عبده ومحمود سلامة عن شعبة كهرباء، وجون غالي وأمجد وجيه عن شعبة الميكانيكا، ومحمد السيد بعضوية مجلس النقابة الفرعية. وحصل ايهاب حسن على ٤٢٤ صوت ليفوز بعضوية المجلس عن شعبة عمارة، وفاز بالعضوية عن شعبة غزل ونسيج محسن شاهين بحصوله على ٤٥٣ صوتا. في السياق، أعلنت نقابة مهندسي الجيزة الفرعية فوز كل من المهندس ابراهيم سراج الدين والمهندس حسن مبروك والمهندسة انتصار عباس بعضوية المجلس عن الميكانيكا، وعن شعبة الكهرباء فازت رضوي سامح وايهاب الهادي، والمهندس سامح الغزولي عن شعبة مدني، وعلي حسين عن شعبة عمارة.

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