شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: توفير 12 ألف فرصة عمل بتمويل 812 مليون جنيه ضمن «مشروعك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن عدد المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية «مشروعك» بلغ 9620 مشروعا، بقيمة 812 مليون و894 ألف جنيه، والتي وفرت وستوفر 12 ألف و37 فرصة عمل، منذ انطلاق المشروع في مايو 2015 وحتى نهاية فبراير الجاري.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، السبت، إلى أن عام 2019 فقط شهد تمويل 1632 مشروعا بقيمة 275 مليون و600 ألف جنيه، والتي وفرت 2732 فرصة عمل، بزيادة قدرها 7% في قيمة القروض والتمويل مقارنة بعام 2018«، والذي بلغت فيه قيمة القروض 255 مليون و200 ألف جنيه، لإقامة مشروعات جديدة أوالتوسع في مشروعات قائمة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.

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أضاف المحافظ أن مبادرة مشروعك التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية يشارك في تنفيذها عدد من البنوك الوطنية وهي «بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية» بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال تلك البنوك.

وأوضح المحافظ أن عدد المشروعات التي موًلها «بنك مصر» قد بلغ 5265 مشروعا بقيمة 502.6 مليون جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات التي موًلها «البنك الأهلي المصري» 624 مشروعا بقيمة 233.4مليون جنيه تقريبا، في حين تم تمويل 3456 مشروعا بقيمة 44.8 مليون جنيه عن طريق «بنك القاهرة»، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المشروعات الممولة من «البنك الزراعي المصري» 261 مشروعا بقيمة تجاوزت 13 مليون جنيه، بينما قدم بنك «الإسكان والتعمير» التمويل لـ 9 مشروعات بقيمة زادت عن 12 مليون جنيه، وقدم بنك«الأسكندرية» تمويلا بقيمة 6.5 مليون جنيه لعدد 5 مشروعات.

وأكد المحافظ على أن تكون الأولوية في التمويل للمشروعات العاملة في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية، والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك لمساعدة المواطنين في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الإنتاجية والصناعية، فضلا عن أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.

واستعرض المحافظ التقرير الدوري الذي أعدته نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة، حيث يتم التقدم للحصول على القروض يتم من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع «الشباك الواحد» ويتم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5% عائد بسيط ومتناقص لمن تنطبق عليهم الشروط «عدا المشروعات التجارية»في حين تكون الفائدة 10.5% للقروض والتي تكون أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر، و16% للقروض اقل من 25 ألف جنيه، وكذا الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.