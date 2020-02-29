شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جولته بحديقة الحيوان.. السفير الفرنسي: مستعدون للمساعدة في إعادة تأهيل الكوبري المعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، والمهندس مصطفي الصياد، نائب الوزير، الكوبري المعلق داخل حديقة الحيوان بالجيزة، والذي صممه وأشرف على تنفيذه المهندس الفرنسي الشهير جوستاف إيفل قبل أكثر من مائة وعشرين عاما، وكان حاضرا في عدد من مشاهد الأفلام السينمائية للفنانة شادية وعبدالحليم حافظ.

وطلب «القصير» من السفير الفرنسي دعم بلاده لمشروع تطوير وإعادة تأهيل الكوبري المعلق، كي يكون أحد المزارات الهامة في حديقة الحيوان خاصة إنه أحد رموز الصداقة بين البلدين، والذي صممه المهندس الفرنسي الشهير «جوستاف إيفل»، موضحًا أن الكوبري المعلق في حديقة الحيوان يقع في أعلي نقطة في الحديقة ليكون شاهدا على روعة المكان وما يحتوي من حيوانات وطيور ونباتات نادرة.

وأعرب السفير الفرنسي عن استعداد بلاده للمساعدة في إعادة تأهيل الكوبري المعلق داخل حديقة الحيوان بإعتبارها أحد رموز الصداقة بين مصر وفرنسا نظرا للطابع التاريخي للحديقة المتميزة على المستوي الإقليمي، مشيرًا إلى إن زيارته لحديقة ليست الأولى ولكنها ضمن عدة زيارات سابقة اكدت ان الحديقة تشهد طفرة كبيرة في النهوض بها وتطويرها خلال الفترة الأخيرة.

واستكمل وزير الزراعة جولته يرافقه السفير الفرنسي ونائب وزير الزراعة ورئيس هيئة الخدمات البيطرية ورئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وعدد من أعضاء روتاري جيزة كرنك والمهتمين بالرفق بالحيوان، جولتهم داخل الحديقة بزيارة حديقة حيوانات الطفل والمتحف الحيواني والجبلاية الملكية، حيث أشاد السفير الفرنسي بحديقة الحيوان وما تشهده من تطوير داخلها.

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وافتتح وزير الزراعة والسفير الفرنسي حديقة حيوانات الطفل، حيث أشاد «القصير» بأهمية حديقة حيوانات الطفل الجديدة والتي تم إفتتاحها لزوار الحديقة لأول مرة، نظرا لأهميتها نظرا لدورها التعليمي والتثقيفي للطفل، مؤكدًا أهمية إضفاء الطابع التاريخي للدولة المصرية على جميع برامج التوعية داخل حديقة الطفل وزوار الحديقة لتكون بمثابة طريق التعرف على التاريخ والتراث المصري، والتي لفتت انتباه زوار الحديقة لتميزها بعدد من الحيوانات والطيور النادرة.

وأشاد وزير الزراعة بارتفاع مستوى النظافة داخل حديقة الحيوان ومستوى الرعاية للحيوانات والطيور النادرة داخل الحديقة، مشيرًا إلى إن الحكومة تبحث مصادر تمويل لاستكمال أعمال التطوير داخل الحديقة حتى تكون مزارًا سياحيًا كبيرًا للمصريين والأجانب.

من جانبه، قام السفير الفرنسي بالتقاط عددا من الصور التذكارية مع ببغاوات الحديقة، وعدد من الحيوانات النادرة والمحببة لدي الأطفال خلال زيارتهم لحديقة الطفل الجديدة، مشيدا بما شهده خلال زيارته الأخيرة لحديقة الحيوان بتطورها ونظافتها وكفاءة جهازها الإداري.

وشدد وزير الزراعة على انه يتابع كل المواقع التابعة لوزارة الزراعة للتأكد من أعمال التطوير المستمر والإدارة الجيدة لهذه الأماكن التي تعد رمزا للدولة المصرية، مشيرًا إلى تواصله المستمر مع مختلف القائمين على إدارة كافة مواقع العمل التابعة لوزارة الزراعة لتقديم الخدمات اللازمة للجمهور.

ولفت وزير الزراعة إلى إنه يجري حاليا رفع كفاءة العمل داخل الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة سواء بدمج الأجهزة المتشابهة أو فصل بعض الجهات غير المتشابهة بهدف تحقيق أعلى كفاءة من الإداء الحكومي لأن الإدارة الجيدة هي الوسيلة المناسبة لتحقيق النجاح للعمل الحكومي وليس بتعقيد الأداء.

وزير الزراعة والسفير الفرنسي يفتتحان حديقة حيوانات الطفل

وزير الزراعة والسفير الفرنسي يفتتحان حديقة حيوانات الطفل

وزير الزراعة والسفير الفرنسي يفتتحان حديقة حيوانات الطفل

وزير الزراعة والسفير الفرنسي يفتتحان حديقة حيوانات الطفل

وزير الزراعة والسفير الفرنسي يفتتحان حديقة حيوانات الطفل

وزير الزراعة والسفير الفرنسي يفتتحان حديقة حيوانات الطفل

وزير الزراعة والسفير الفرنسي يفتتحان حديقة حيوانات الطفل

وزير الزراعة والسفير الفرنسي يفتتحان حديقة حيوانات الطفل

وزير الزراعة والسفير الفرنسي يفتتحان حديقة حيوانات الطفل

وزير الزراعة والسفير الفرنسي يفتتحان حديقة حيوانات الطفل