شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الكتب والوثائق: رقمنة التراث الإنساني أصبحت ضرورة حتمية لصون التراث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة بعنوان «رقمنة الكتب والمخطوطات» بالتعاون مع جامعة ماربورج بألمانيا.

وأكدت الدكتورة نيفين محمد في كلمتها الافتتاحية أن رقمنة التراث الإنساني أصبحت ضرورة حتمية لصون التراث وإتاحته عبر الانترنت.

من جانبه، أشاد الدكتور ألبريشت فوس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بمركز دراسات الشرق الأدنى والأوسط، جامعة فيليبس ماربورج بالدور التاريخي لدار الكتب المصرية في صون التراث الإنساني وإتاحته.

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شهد الندوة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وضمت الندوة عدة محاور من بينها محورالمكتبات الرقمية وتحدث في هذا المحور أ. حسام حسن، مدير القاعة الرقمية بدار الكتب المصرية، د. سوزانا ساكر، الأستاذ بجامعة ماربورج والمسئول الفني بمكتبة مركز دراسات الشرق الأدنى والأوسط، د. فولكر آدم، مستشار الموضوعات البحثية الخاصة بدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإسلام بجامعة مارتن لوثر، بمقاطعة هالي فيتنبرغ ومكتبة جامعة ولاية ساكسونيا الرقمية.

وتحدث في محور المكتبات وإتاحة المحتوى الرقمى ونشره على الإنترنت كل من: أ. د. عماد عيسى، أستاذ المكتبات بجامعة حلوان، ونائب رئيس الإتحاد العربى للمكتبات، د. أنيا بيلر، مسئولة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية المختصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدراسات الإسلامية بجامعة مارتن لوثر بمقاطعة هالي فيتنبرغ ومكتبة جامعة ولاية ساكسونيا الرقمية.

وفي المحور الخاص بمجموعات المخطوطات تحدث كل من: أ. مصطفى عبدالسميع، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب المصرية، أ. د. ألبريشت فوس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بمركز دراسات الشرق الأدنى والأوسط، جامعة فيليبس ماربورج، د. هيندريكجى كاريوس، رئيس قسم الرقمنة بمكتبة جوثا للأبحاث، جامعة إرفورت. وشهدت الندوة تقديمًا لعرض مشروع المكتبة العربية (عربيكا) قدمه كل من: دانيال كينيتز، مدير المشروعات، بأكاديمية ساكسونيا للعلوم الإنسانية، جامعة لايبزيج، د. بوريس ليبرنز، مساعد علمي، بأكاديمية ساكسونيا للعلوم الإنسانية، جامعة لايبزيج.

و تحدث في محور رقمنة المخطوطات كل من أ. مروه حمدي، مدير إدارة التصوير عالى الجودة بدار الكتب المصرية،- د. هيندركج كاريوس، رئيس قسم الرقمنة بمكتبة جوثا للأبحاث، جامعة إرفورت، د. أنيا بيلر، مسئولة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية المختصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدراسات الإسلامية بجامعة مارتن لوثر بمقاطعة هالي فيتنبرغ ومكتبة جامعة ولاية ساكسونيا الرقمية.

واختتمت الفعاليات بمناقشة محور المسارات المستقبلية للتعاون المصرى الألماني المشترك وتحدث فيه د. ألبرت فويس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بمركز دراسات الشرق الأدنى والأوسط، جامعة فيليبس ماربورج.