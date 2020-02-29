شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير قرية مجاويش السياحية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بأعمال التطوير التي تتم في قرية مجاويش السياحية، المملوكة لشركة مصر للسياحة، من خلال مشروع شراكة مع إحدي الشركات الخاصة وذلك على مساحة ٥٠٠ فدان.

كما استمع رئيس الوزراء لشرح لأعمال إنشاء قريتين سياحيتين خمس نجوم تضمان نحو ٣٠٠٠ غرفة فندقية و٤٥٠ سويت و١١ ملعب تدريب بالاضافة إلى ستاد رياضي.